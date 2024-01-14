CANLI ANLATIM: Gaziantep FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.
11'LER
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç, Sakem M'Bakata, Maxim, Lazar Markovic, Ogüb Özçiçek, Nkoulou, Denis Dragus
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.
Bu isimlerin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alamayacak.
Öte yandan transfer görüşmelerinde bulunan Samet Akaydın ile Umut Nayir de kadroda yer almıyor.
Fenerbahçe'de yeni transfer Leonardo Bonucci ve uzun süredir sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ise maç kadrosuna alındı.
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