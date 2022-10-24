CANLI ANLATIM: Hatayspor - Beşiktaş

24 Ekim 2022 Pazartesi, 19:00

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Canlı | Hatayspor 0-1 Beşiktaş

16' Valentin Rosier'in sol kanattan koşu gösteren Salih Uçan'a gönderdiği uzun topu yine kaleci Erce çıkıp kontrol etti.

15' Sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou'nun yerden vuruşunu kaleci Erce kornere çeldi.

13' Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, pozisyonda Weghorst'a pası veren Salih Uçan'ın topla buluşmadan önce ofsaytta bulunması sebebiyle iptal edildi.

12' Ceza alanı içinde topla buluşan Weghorst savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı ve penaltı kararı verildi.

11' Beşiktaş penaltı kazandı.

6' Dele Alli'nin pasında savunma arkasında hareketlenmek isteyen Salih Uçan, topu kontrol etmek isterken Ognjen Vranjes'i düşürdü. Karar yine faul.

5' Francisco Montero, orta alanda Mehdi Boudjemaa'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

4' Hatayspor etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda ceza alanında topla buluşan Ayoub El Kaabi'nin vuruşu kaleci Ersin'de kaldı.

3' Wout Weghorst'un attığı gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.

2' Beşiktaş, maçın henüz 33. saniyesinde Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst'un yaptığı vuruş ile öne geçmeyi başardı.

1' GOL | Beşiktaş, Weghorst'un golüyle maçta 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Atakaş Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak Ö, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Ze

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Dele Alli, Salih, Josef, Nkoudou, Muleka, Weghorst

SON DURUM: HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ

Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.

EKSİKLER

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.

Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak. Weghorst'un oynamaması halinde siyah-beyazlı takımın hücum hattında Cenk Tosun veya Jackson Muleka ikilisinden biri forma giyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

HATAY'DA MAÇA BÜYÜK İLGİ

Beşiktaş'ı ağırlayacak Atakaş Hatayspor'da taraftarlar, karşılaşmanın biletlerinin satıldığı gişede yoğunluk oluşturdu. Karşılaşma öncesinde Atatürk Caddesi'ndeki gişede bilet satışı devam etti. Gişede uzun kuyruk oluşturan taraftarlar, bilet almak için sıralarının gelmesini bekledi.