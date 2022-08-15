CANLI ANLATIM: Kasımpaşa - Fenerbahçe
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak. VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.
Sarı lacivertliler Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak 4 puana ulaşmak istiyor.
İşte 11'ler...
Kasımpaşa: Ertuğrul, Graova, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Bahoken, Petretta, Aytaç, Bersant Celina, Hasan Emre, Hadergjonaj
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, King, Valencia
Eksikler
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can ve Joao Pedro'nun durumları netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
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