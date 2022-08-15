CANLI ANLATIM: Kasımpaşa - Fenerbahçe

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:20

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak. VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.

Sarı lacivertliler Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak 4 puana ulaşmak istiyor.

İşte 11'ler...

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graova, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Bahoken, Petretta, Aytaç, Bersant Celina, Hasan Emre, Hadergjonaj

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln Henrique, King, Valencia

Eksikler

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can ve Joao Pedro'nun durumları netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.