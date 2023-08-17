CANLI ANLATIM: Maribor - Fenerbahçe

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Maribor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 20:21
CANLI ANLATIM: Maribor - Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. 

Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.

Sarı lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde Twente (Hollanda) - Riga (Letonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İşte 11'ler

Maribor: Jug; Milec, Watson, Uskokovic, Urata; Pihler, Lorber; Skuka, Repas, Brnic; Jakupovic

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Eksikler

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.


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