Yayınlanma: 03.12.2023 - 18:03

Güncelleme: 03.12.2023 - 19:46

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşma, BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Alper, Mujakic, Mert, Atakan, Pedrinho, Efkan, Ali Kaan, Morutan, Sowe, Renaldo

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Zaynutdinov, Aboubakar.

CANLI ANLATIM | MKE Ankaragücü 1-0 Beşiktaş

42' Ankaragücü'nde Pedrinho, Salih Uçan'a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

41' Nihad Mujakic'in uzun pasında topu alan Cephas açısını kaybedince içeriye ortaladı. Ters kanatta topu alan Morutan bekletmeden Ali Sowe'u düşündü ancak ev sahibi ekipte Ali Sowe topu elle kontrol etti.

38' Amir Hadziahmetovic'in ceza sahasına gönderdiği topu Mert Çetin karşıladı. Atağın devamında hızlı çıkan Ankaragücü'nde Cephas sol kanattan içeriye girip vurdu ancak top farklı şekilde dışarıya gitti.

35' Ali Sowe'un sol kanada pasında topu alan Efkan sol kanattan içeriye çevirmek istedi ancak top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

29' Rakibine faul yapan Salih Uçan, sarı kart gördü.

27' SON ANDA NECİP! Alper'in ara pasında rakibinden sıyrılan Ali Sowe kaleye yöneldiği anda Necip arkadan gelip araya girdi ve tehlikeyi önledi.

21' GOL | Kaptığı topta hızlı çıkan Ankaragücü'nde ileri uçta topu alan Ali Sowe, Necip'ten sıyrılıp soluna çektiği topta yerden sert vuruşla topu ağlara yolladı.

18' MERT! Sağ kanatta Ali Kaan'ın ortasında arka direkte topu alan Cephas sert vurdu. Top kaleci Mert'ten döndü.

14' Ankaragücü süratli geldi. Cephas, sol kanattan getirdiği topta Necip'i geçip içeri ortaladı. Top Mert Günok'ta kaldı.

11' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunun devamında Beşiktaş üst üste ortalar denedi ancak kaleye isabetli vuruş gelmedi.

5' Amir Hadziahmetovic'in ceza sahasına doldurduğu topta iki takımın oyuncularından seken topta son olarak Muleka'nın kafa vuruşu Bahadır'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.

Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

"Kara Kartal" deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'un ardından Yılport Samsunspor'a üstünlük kurmayı başardı.