Nefesleri kesen derbide Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'yu devirdi!
Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 68-64 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Karşılaşmayı Beşiktaş Emlakjet, taraftarı önünde 68-64'lük skorla kazanmayı başardı.
FENERBAHÇE 2. KEZ MAĞLUP
Beşiktaş Emlakjet'te Derek Needham attığı 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Emlakjet 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
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