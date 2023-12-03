CANLI ANLATIM: MKE Ankaragücü - Beşiktaş

Yayınlanma: 03.12.2023 - 18:03

Güncelleme: 03.12.2023 - 18:03

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Karşılaşma, BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Alper, Mujakic, Mert, Atakan, Pedrinho, Efkan, Ali Kaan, Morutan, Sowe, Renaldo

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Zaynutdinov, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.

Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

"Kara Kartal" deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'un ardından Yılport Samsunspor'a üstünlük kurmayı başardı.