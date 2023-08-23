Yayınlanma: 23.08.2023 - 20:58

Güncelleme: 23.08.2023 - 22:32

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına konuk oluyor.

Molde ile Galatasaray arasında Aker Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 22.00'de başladı. Molde ile Galatasaray arasındaki müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.

Galatasaray ile Molde arasındaki rövanş karşılaşması ise gelecek hafta salı günü İstanbul'da oynanacak.

İşte 11'ler:

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Wolff Eikrem

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi

CANLI ANLATIM | Molde 1-2 Galatasaray

29' GOL | Icardi attı ve skor 2-1 oluyor! Yunus Akgün'ün ceza sahası içine attığı harika pasa gelişine çok sert vuran Icardi kalecinin üstünden topu ağlara yolladı.

28' Eirik Haugan'in son çizgiden içeri çevirdiği topa Ola Brynhildsen dokundu. Top kalenin üstünden dışarı gidiyor.

25' GOL | Sergio Oliveira attı 1-1 oldu! Oliveira'nın kullandığı serbest vuruş baraja da çarparak yön değiştirip ağlara gitti.

17' Sol çizgide Eirik Haugan içeri çevirdi, rakip oyuncudan önce Galatasaray savunması topu yine uzaklaştırıyor.

13' Sağ kanatta arkadaşının pasında topla buluşan Magnus Wolff Eikrem'ın şutunu son anda Muslera kornere yolluyor.

10' Sivert Heggheim Mannsverk'in içeriye çevirdiği topta Ola Brynhildsen'in arkadaşına çevirdiği topu Galatasaray savunması kornere uzaklaştırdı.

8' GOL | Molde, Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda bomboş kalan Kristian Eriksen kafayla topu ağlara yolluyor.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi!