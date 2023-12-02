CANLI ANLATIM: Pendikspor 0-0 Galatasaray

Yayınlanma: 02.12.2023 - 18:07

Güncelleme: 02.12.2023 - 19:29

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşılaşıyor.

Pendik Stadı'nda yapılan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyor.

Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Oscar Romero, Halil, Gökcan, Erencan

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Nelsson, Kazımcan, Torreira, Sergio Oliveira, Ziyech, Kerem, Tete, Icardi.

Canlı | Pendikspor 0-0 Galatasaray

27' Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Erdem topun sahibi oldu.

26' Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Torreira'nın pasında savunma arkasına sarkan Kerem'den önce Serkan araya girdi ve topu kornere yolladı.

25' Pendikspor sol kanattan gelmek istedi ancak Gökcan'ın pasında top önce Boey'e ardından Gökcan'a çarpıp taca çıktı.

24' Galatasaray'da Lucas Torreira, Arnaud Lusamba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

15' Galatasaray sol kanattan etkili geldi ancak Icardi'nin ortasında Tete topa dokunamaadı kaleci Erdem Canpolat topu uzaklaştırdı.

10' Galatasaray bu kez de sol kanattan gelmek istedi ancak Icardi'nin uzun pasını Boey kontrol edemedi ve top taca çıktı.

4' Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Kerem'in uzun pasında savunmada Berkay topu uzaklaştırdı.

2' Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Icardi'den önce Welinton araya girdi ve topu kazandı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamayacak.

PENDİKSPOR'DA 3 EKSİK

Pendikspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

MUSLERA KART SINIRINDA

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi, müsabakada kart görmesi durumunda 15. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

WILFRIED ZAHA ÇOK FORMDA

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.

Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında birer gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.

Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

LİGDEKİ İLK RANDEVU

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.