CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Fenerbahçe

Yayınlanma: 17.03.2024 - 19:40

Güncelleme: 17.03.2024 - 19:40

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Menuier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Batista Mendy, Edin Visça, Pepe, Trezeuget, Enis Destan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Edin Dzeko

FENERBAHÇE'DE 5 OYUNCU KADRODA YOK

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 5 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.

TRABZON'DA 2 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek.