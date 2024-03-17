CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Menuier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Batista Mendy, Edin Visça, Pepe, Trezeuget, Enis Destan
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Edin Dzeko
FENERBAHÇE'DE 5 OYUNCU KADRODA YOK
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 5 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.
TRABZON'DA 2 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek.
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