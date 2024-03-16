Mert Hakan Yandaş'dan Trabzonspor kararı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ve Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almayan Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşlarına destek için Trabzon'a gitti.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor deplasmanında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Sakatlığı bulunan ve kamp kadrosunda yer almayan 29 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarına destek olmak için takımla birlikte Trabzon'a gitti.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da Akyazı'da karşı karşıya gelecek.
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