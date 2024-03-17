Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanacak mücadelede göre alacak VAR hakemleri de belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:28
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
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Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı.

Günün maçları ve görev alacak hakemler şu şekilde:

13.30 Rizespor - Gaziantep FK

Hakem: Abdulkadir Bitigen

VAR: Koray Gençerler

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray

Hakem: Atilla Karaoğlan

VAR: Bülent Birincioğlu

16.00 Hatayspor - Samsunspor

Hakem: Burak Şeker

VAR: Ali Şansalan

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

Hakem: Halil Umut Meler

VAR: Onur Özütoprak


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