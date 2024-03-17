Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanacak mücadelede göre alacak VAR hakemleri de belli oldu.
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı.
Günün maçları ve görev alacak hakemler şu şekilde:
13.30 Rizespor - Gaziantep FK
Hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Koray Gençerler
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
Hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Bülent Birincioğlu
16.00 Hatayspor - Samsunspor
Hakem: Burak Şeker
VAR: Ali Şansalan
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe
Hakem: Halil Umut Meler
VAR: Onur Özütoprak
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