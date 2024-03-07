CANLI ANLATIM: Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadele Exxen'de yayınlanacak.
Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak.
Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
İŞTE 11'LER
Union SG: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas, Nilsson
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi
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