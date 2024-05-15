CANLI: Aziz Yıldırım basın toplantısı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:37

Güncelleme: 15.05.2024 - 14:22

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, olağan seçimli genel kurul öncesi basın toplantısında görüşlerini aktarıyor.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kimseyle kavga etmeyeceğim dedim ama benimle kavga ederlerse ederim. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Şampiyonluklar kulüpler, camiaları, güç olarak büyütüyor."

"6 sene önce ben ayrılırken herkes 'Aziz Yıldırım gitti Türk futbolu kurtuldu' dediler. Maalesef bugün geldik 'Aziz Yıldırım gelsin Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar"

"NEDEN ADAY OLDUM?"

"Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Ne zaman, birleştiği zaman. Birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmaz.

"Neden aday oldum? Hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var onları gördüm. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Biriniz aday olun, o şekilde yürüyelim dedim. Sen varken aday olmayız dediler. O yüzden mecbur kaldım. Çünkü 20 sene başkanlık yaptım. 6 sene lig şampiyonu olduk hem de zor günlerde. 20 sene idare ettik."

"BİZİ KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR?"

"Mevcut kulüp başkanının çalışmalarına engel olmadık. Muhalefet olmadık, sessiz kaldık. Konuştuğumuz zaman da camianın birlik ve beraberliğine dikkat çektim. Ocak 2024'ten bu yana sürekli sükunet çağrısı yaptım. Camiamızı futbol takımımızın arkasında durmaya çağırdım. Bu hafta derbiyi kazanacağız ve yeni bir süreç başlayacak."

"Mevcut başkan, ben Fenerbahçe'nin başkanı olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dedi. Hepimiz duyduk. Bu konuyu arkadaşlarımla iyice düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi? Hakemler mi, TFF Başkanı mı? Kim? Eğer bunlar birbirine bağlıysa, alttan yukarı gitmeyeceğiz! Yukarıdan söyleyeceğiz!"

"DEVLET AYRI, HÜKÜMET AYRI"

"Devlet ayrı, hükümet ayrı. Biz devletle kavga edemeyiz. Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık. FETÖ konusunda iç içeydiler, hep beraber yürüdük. Onun için açık olacağız."

"Benim Twitter'ım yok, trollerim de yok! Ben kimsenin adamı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım!"

"ATATÜRKÇÜYÜM"

"Yiğit Bulut'un trolleri varmış, AKP beni destekliyormuş falan... Ben kimsenin adamı değilim! Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da! O troller de bu işlere girmesin! Ben duymam! Sakın bu işlere girmeyin! Hükümet desteği ile değil, bir laf uğruna geliyorum! 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' lafı üzerine.. İktidar duruyor, TFF Başkanı duruyor, hakemler duruyor.. Çocuklar ağlıyor, öyle diyorlardı!"

"Atatürkçüyüm, laik ve cumhuriyetçiyim."

"3 SENE İÇİN GELECEĞİM"

"72 yaşındayım, 3 sene için geleceğim. Daha fazlasını yapamam. 'Yap' deseniz bile yapamam!"

"Çocukları kurtarmalıyız! Benim kızım geliyor, maç oynanıyor... Fenerbahçe 0, karşı takım 1! Maçı sordu, "1-0 galibiz" dedim. Sonra baktı 'Neden yalan söylüyorsun?' dedi. Çocuklar kazananın yanında olmak istiyor. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım."

"Ali Bey de seçilebilir ancak yanlışlardan ders almalıyız. Fenerbahçe'nin borcundan fazla alacağı var! Bunu mahkemede çözemezsin, masada çözeceksin! Büyük alacağımız var, bunu inşallah çözeceğiz."

JOSE MOURİNHO, FENERBAHÇE

"Jose Mourinho ile iki saat konuştuk. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşları menajerleri ile devam edecek. Biz ne para, ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi. Bir aday telefonla konuşmuş. Mevcut başkan menajer göndermiş. Üç tane şey... Şimdi diyorlar '15 Milyon Euro buna verilir mi?' Ya sana ne kardeşim?"

"Dün akşam diyorlar ki 'Beşiktaş'a üç teknik direktör adayı var. Şu olmaz, bu olur', ya siz yönetici misiniz?"

"ANLAŞIRSAK GELECEK"

"Jose Mourinho şartlarda anlaşırsak gelecek! Ama rahat bırakmıyorsunuz, burayı takip ediyor! Suudi Arabistan'a gitmiyor! Rahat olun! Bahreyn'e iki konferansa gidecek, 2 milyon dolar! Anlayın yani değerli basın! Olumlu olun!"

"İYİ OLAN BOZULMAZ"

"Zeljko Obradovic ile 5 aydır hiç konuşmadım! Antrenör gayet iyi, iyi olan şey bozulmaz! Kötü olursa, bakılır!"

"Roberto Carlos'u aldık, sohbet ederken 'Avrupa'da final oynar ve Şampiyonlar Ligi'ni alırız' dedi. Bu bizim aklımızda yok. Ancak Carlos bunu bütün oyunculara aşıladı, böyle bir hava oldu. Chelsea, Sevilla, Inter... O motivasyonla oldu!"

"PARASININ YARISINI BEN VERECEĞİM"

"Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim! Haydi bakalım..."

"ÜZERİNDE ÖLÜ TOPRAĞI VAR"

"Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var! 4 sene bizden, 6 sene bu yönetimden! Parayı imece usulü vereceğiz, halledeceğiz! Üç sene kombine alacağız, banka borcunu kapatacağız! Yoksa büyük tehlike var!"

"Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım."

"ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUM"

"Zengin iş adamları geliyormuş yönetime! Zengin adamları ne yapayım? Zengin adam yönetime girince çalışmaz! Bu kadar mı kafanız çalışmıyor! Para versinler yeter! Murat Ülker'e, Ferit Şahenk'e başkan olmalarını söyledim ama işleri var!"

"Borcu kapatmaya değil, şampiyon yapmaya geliyorum!"

"BAYRAKLARI SALLAYAMADIK"

"Bayrakları çıkardık ama bir türlü sallayamadık."

"Borçtan kurtulmak gerekiyorsa, gerekirse basketbol salonu satılır! Bilmiyorum, onlara bakılır! Biz şampiyonluğa, çocukları mutlu etmeye geliyoruz."

"BİZ FETÖ İLE MÜCADELE ETTİK"

"Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu nerede söyledim? Atıyorsunuz abi... Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi! Biz FETÖ ile mücadele ettik. Devletin içine sızdılar, devlet ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten, başka şey ile mücadele edemedik. En son Ankara'ya gittim ve 'Hapis yatmaya razıyım, karar verin' dedim. Verdiler!"