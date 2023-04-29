CANLI ANLATIM: Konyaspor - Trabzonspor

Yayınlanma: 29.04.2023 - 16:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 16:37

Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 geçmeyi başaran Konyaspor, topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor.

DEPLASMANDA GALİBİYET HASRETİ

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Trabzonspor, daha sonra oynadığı 8 dış saha maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu süreçte VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Arabam.com Konyaspor maçında 210 gün sonra dış sahada galibiyet elde etmenin mücadelesini verecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.

Konyaspor XI: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Michalak, Pozuelo, Diouf.

CANLI ANLATIM

37' GOL! Konyaspor, Alejandro Pozuelo'nun golüyle beraberliği yakaladı.

27' Siopis'den Umut Bozok'a ara pası geldi. Bozok'un vuruşunda top dışarı gittikten sonra ofsayt bayrağı kalktı.

18' Umut'un pasında Trezeguet, sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

14' Gol kısa bir süre VAR'dan incelendi ve geçerli sayıldı.

12' GOL! Trabzonspor, Marek Hamsik ile 1-0 öne geçti.

11'Konrad Michalak'ın sağdan içeri kestiği topu savunma karşıladı. Dönen topa Alejandro Pozuelo vurmak istedi ama seken top Uğurcan'da kaldı.

8' Trezeguet'in derin pasında Umut karşı karşı kaldı. Calvo son anda ayak koydu ve gole izin vermedi.

1' Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi, düdüğünü çaldı ve Konyaspor başlama vuruşunu yaptı.