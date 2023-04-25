Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: 'Hiçbir oyuncu için ayrılık kararı alınmadı'

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik direktör, "Burada çok yeniyiz. Sezon içinde dakika alamayan oyunculara fırsat verip önümüzdeki senenin bir hazırlığını yapacağız. Dolayısıyla henüz hiçbir oyuncu için ayrılık kararı alınmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:42
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: 'Hiçbir oyuncu için ayrılık kararı alınmadı'
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, basın toplantısında konuştu.

Nenad Bjelica yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile görüşmemiz 2 gün sürdü. Kulüp bana olan ilgisini net bir şekilde anlattı. Herkes görüşlerini net bir şekilde anlattığı için görüşmeler kısa sürdü. Trabzonspor'un çok iyi bir kulüp ve son şampiyon olduğunu biliyordum. Sorunları olan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Zaten sorun olmasaydı burada olmazdım. Trabzonspor'da olduğum için mutluyum" dedi.

Nenad Bjelica

Hedeflerinden bahseden Nenad, "Hatalar yapılmış olabilir. Çalışan kişi hata yapabilir. Yetenekli bir takım olduğunu herkes biliyor. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren yarışmacı, güçlü, kazanmak için mücadele eden bir takım oluşturmak istiyoruz. Oyuncu grubunun bizimle beraber çalışmaya hazır olduğunu görmem beni mutlu ediyor. Tek hedefimiz geçen seneki başarıları tekrar yakalayabilmek" ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ OYUNCULARIN GELECEĞİ

Nenad Bjelica, "Henüz herhangi bir karar alınmadı. 2 gündür buradayım ve sadece bir maç oynadık. Dolayısıyla 2-3 gün geçirdiğimiz insanlar için karar almak çok adil olmayacak. Önümüzdeki günlerde yönetimle yaptığımız değerlendirmeler sonrası net kararlar alınabilir. Burada çok yeniyiz. Sezon içinde dakika alamayan oyunculara fırsat verip önümüzdeki senenin bir hazırlığını yapacağız. Dolayısıyla henüz hiçbir oyuncu için ayrılık kararı alınmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Ayrıca, "Burada oynatmak istediğimiz bir sistem olacak ama değişime de açık olacağız. Sistem size maç kazandırmaz. Oyun disiplini ve organizasyon size maç kazandırır. Sistemimiz bundan dolayı değişime açık olacak. Maçı sistemler değil, ayrıntılar kazandırır ya da kaybettirir" ifadelerini kullandı.


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