CANLI: Samet Aybaba'dan teknik direktör açıklaması!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:11

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:24

Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini yürüten Samet Aybaba açıklamalarda bulunuyor.

Samet Aybaba'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ortaya bir takım şeyler çıktı. Bunları da paylaşmak istedik. Dışarıda bir sürü konu var tartışılan. Bunları paylaşalım, anlatalım. Camiamız her şeyi doğru bilsin, planlarımızı, hedeflerimizi bilsin."

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

- Teknik direktör konusu ne olacak? Yerli mi, yabancı mı?

"Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay değil. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Birisi Rıza Çalımbay, birisi Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza Hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. İçimizden biri. İtibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetli, değerli. Hepsini severiz. Kongre öncesi başkanımızın açıklamaları var. Antrenörler içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyoruz. Kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İstişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz doğrultusunda teknik direktör bulma konusunda hemfikiriz. Çalışmalar devam ediyor."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"14 tane yabancı oyuncu şu anda mevcut elimizde. Transfer yapamıyoruz. Transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ilgili ne yapabiliriz, bakacağız. Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2.5 aydır çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir. 1 tane boşluk var. İçerideki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra çalışmaya başlayacağız."

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

- Aboubakar'ın Arabistan'a transfer olma düşüncesi vardı. Kadro dışı kalanlardan direkt gelip 'Biz ayrılmak istiyoruz' diyen oldu mu?

Samet Aybaba: "Bu konuda bir gelişme yok. Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, yapamıyorum, performansım düşük, katkım olmuyor, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Hiç olmadı. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Bizim haberimiz yok bir tek. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Şuradan başlayın, buradan herkes gider, ben de dahil. İstemeyen hemen gider. Aslolan Beşiktaş'tır. Marka değeri en yüksek takımdır. Oyuncu istemiyorsa hemen gider. Kim istemiyorsa gelsin, kulübün menfaatleri nedir, oyuncunun tekrar sağlıklı bir yere gidebileceği yere bakarız, sarılırız ve dağılır. Abartmaya gerek yok."

"Transfer teklifleri var. Özellikle bir takım şeylerden sonra, bazı düşüncelerimizin ortaya çıkmasına neden oldu. Çok eleştiriliyor. Kadro dışı kalanların böyle fikirleri yoktu, böyle fikirleri olması gerektiği için bir şeyler yaptık. Yoksa burada keyifleri iyi. Afrika Kupası'na gittiler. Hala keyifleri iyi. Keyfi iyi olmayan bir grup var, o da Beşiktaşlılar."

CENK TOSUN, SALİH UÇAN, SÖZLEŞME

Samet Aybaba: "Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceğiz. İki kez kendim birebir görüştüm. Oyuncunun performansı çok önemli. Biraz yükseltin dedim, küserek yapamazsınız. Siz yaptıkça bizi güçlendirirsiniz. Oyuncu güçlü olsun, katkısı olsun. Sizin sahadaki performansınız düşük olursa tartışılırsınız. Camia da bunu yapıyor. Onların takımda kalmasını istiyoruz. Kısa sürede çözeceğiz."

YUSUF SARI İDDİALARINA YANIT

"Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim."

"Beşiktaş'ın içinden çıkan değerleri itibarsızlaştırmamak lazım. Bizim aidiyet duygumuz var. Bu camianın içinden çıkan insanlarız. Ben Feyyaz ve Rıza'ya bunu söyleyecek duyguyu yaşamamam lazım. Bunu hayatım boyunca unutamam. Bizim duygularımız var. İçimizden yetişmiş en önemli figürlerden bir tanesi. Birlikte neler yaşadık, neler gördük. Yönetimsel bir karardı. Rıza Hoca'nın benim için, Beşiktaş için çok büyük değeri vardır. Camiamızın ufak tefek şeylerle meşgul edilmesi yanlıştır. Kendisine bu bilgiyi verdim. Ayrılırken biz doğru olanı yaptık. Ona bakıp bunu yaşamayacağımızı, bu duyguyu taşıyamayacağımızı düşündük. Rıza Hoca, başarılı bir teknik direktördür. Büyük başarılar elde ettik. Biz onunla dostuz, takımdaşız. Aramızda hiçbir sorun yoktur."

"ÇOK SÜRPRİZ OYUNCULAR VAR"

"Altyapıyı, evlatlarımı çok severim. Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Buradan daha çok katkı almamız lazım futbola, Avrupa futboluna katkı vermemiz lazım. Çok az süre alıyorlar. Bu doğru değil. Yaklaşımımız çok farklı olacak. 25 günlük süreçte en çok uğraştığım yer Mehmet Ekşi ile birlikte altyapı. 7 bölgeye ayrılacağız. Ülkemizin tamamında oyuncu izleme ekibimiz 3 kişi. Ajax'ta 300 kişi var. Diğer takımlarda 200-250 kişi. Sonra niye oyuncu yetişmiyor, yetiştiremiyoruz! Bunları konuşuyoruz ama icraate gelince hiçbir şey yapmıyoruz. Biz yapacağız. Şimdi orayı genişletiyoruz. Oyuncuların a takımda yer alması için antrenörlerle direkt diyaloğa gireceğiz. Hedefimiz buna yönelik çalışma yapan, başarısı olan antrenör arkadaşlarla görüşmek. Altyapı tarafı en önemli işim. Futbolda gelişmeyi, futbol ekonomisini doğru yönetmek için de altyapıyı farklı değer vermeniz lazım. Bir an önce Fulya'dan çıkmamız lazım. 5 takım sentetik sahada çalışıyor. Bu imkansızlıklara rağmen a takımda 6 oyuncu var. Bir tanesi oynuyor. Süresini uzatmak için görüşüyoruz. Çok sürpriz oyuncular var yaşları küçük. Değerlendireceğiz, kıymetlendireceğiz."

"Futbol sahası içinde, antrenman sahası dahil ben hiç yokum ama bu takımın patronu benim. Teknik direktörün de üstündeyim. Kız takımından tutun, tesisler, altyapı, futbol okulları ve a takım benim kontrolümde. Bu yetkiyi başkanım verdi. Kulübün anahtarı Samet Aybaba'dadır dedi. Teknik direktörün saha içi ve takım performansıyla ilgili sadece sohbetim olur, onun dışındaki her şeyin yetkilisi benim."

BRUNO GENESIO VE SERGEN YALÇIN İDDİLARI

"Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Yaparız ama... Antrenör adayları var, başka adaylar da var. Bir takım şeyleri doğru toparlamak lazım. Biz henüz başındayız. Kadro planlamasını nasıl yapacağız, eldeki oyuncularla nasıl değişim olacak, kadro yapıp hocaya vereceğiz."