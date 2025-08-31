CANLI YAYIN: Alanyaspor 0-0 Beşiktaş | CANLI ANLATIM: Süper Lig 4. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan müsabaka saat 21.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Çetin.
Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Alanyaspor karşısında takımın başında Sergen Yalçın bulunuyor.
Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Djalo, Jurasek, Orkun Kökçü, Ndidi, Kartal Kayra, Muçi, Rafa Silva, Abraham.
Canlı | Alanyaspor 0-0 Beşiktaş
31' Alanyaspor'da Maestro, Ndidi ile mücadelesi sonrası orta alanda yerde kaldı. Alanyaspor faul bekledi. Hakemin kararı devam.
29' Alanyaspor'da sakatlanan Hadergjonaj yerini Enes Keskin'e bıraktı.
28' Alanyaspor'da Hadergjonaj oyuna devam edemeyeceğini bildirdi. Alanyaspor'da zorunlu değişiklik gerçekleştirilecek.
25' Hadergjonaj, tedavisinin ardından oyuna devam edebilecek.
23' Alanyaspor'da Hadergjonaj yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanında.
22' Alanyaspor hücumunda sol kanattan Yusuf Özdemir'in açtığı ortaya Ogundu yükseldi ancak topa dokunamadı.
16' Alanyaspor'da sol kanattan İbrahim'in kullandığı korneri arka alanda bulunan Svensson uzaklaştırdı.
14' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sağ ayağıyla yakın köşeye çektiği şutu kaleci Ertuğrul kornere çıkardı.
12' Beşiktaş hücumunda ceza sahası dışına açılan topa Kartal Kayra Yılmaz gelişine vurdu ancak top farklı bir şekilde dışarıya çıktı.
10' Alanyaspor atağında ceza sahası dışından Maestro'nun şutunda Ogundu'nun kafayla tamamlamak istediği top yandan dışarıya gitti.
8' Beşiktaş savunmasındaki anlaşmazlıkta Djalo'nun gerisine düşen pası takip eden Ogundu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ çaprazdan vuruşunu yapan Ogundu'nun şutu yandan dışarıya çıktı.
7' Alanyaspor'da sol kanattan Makouta'nın yaptığı ortada Jurasek'e çarpan top kaleci Mert'te kaldı.
5' Alanyaspor'da Maestro orta alanda Kartal Kayra'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.