CANLI YAYIN: Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 20. hafta mücadelesi

30.01.2026 19:07:00
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Van de Streek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike, Batagov, Lovik, Folcarelli, Muçi, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Kocaelispor'u, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını Hesap.com Antalyaspor karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.

Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 19 puanla 14. sırada girdi.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Trabzonspor'da Konyaspor'a Umut Nayır'ın transferine karşılık verilmeleri gündemde olan Baniya ve Olaigbe, 20 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Savic ve Visca da kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlık sürecinden çıkıp takımla çalışmalara başlayan Erdoğan Yeşilyurt'un Trabzonspor maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor. Geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlık geçiren Bünyamin Balcı'nın ise Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

