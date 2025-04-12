CANLI YAYIN: Beşiktaş - Başakşehir FK CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 31. hafta mücadelesi
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 48 puanla 4. sırada yer aldı.
Ligde çıktığı son 5 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak istikrarsız görüntüsüne son vermeyi hedefliyor.
Üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor ile puan farkını 3'e indiren iki maçı eksik Beşiktaş, 3 puan alarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.
11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih, Chamberlain, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Mustafa
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek
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