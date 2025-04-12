CANLI YAYIN: Beşiktaş - Başakşehir FK CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 31. hafta mücadelesi

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Beşiktaş - Başakşehir FK CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 31. hafta mücadelesi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 18:08

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 48 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde çıktığı son 5 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak istikrarsız görüntüsüne son vermeyi hedefliyor.

Üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor ile puan farkını 3'e indiren iki maçı eksik Beşiktaş, 3 puan alarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih, Chamberlain, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Mustafa

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek


Etiketler: #beşiktaş #Başakşehir #Trendyol Süper Lig

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