Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 11:55

Güncelleme: 12.04.2025 - 11:55

Divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tibariyle toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu belirtildi.