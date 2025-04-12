Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 itbariyle toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 11:55

Divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tibariyle toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu belirtildi.


Etiketler: #beşiktaş #Divan Kurulu #borç

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