Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
Divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 itbariyle toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu belirtildi.
Divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu açıklandı.
Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI
Siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tibariyle toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu belirtildi.
Etiketler: #beşiktaş #Divan Kurulu #borç
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