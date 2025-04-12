Beşiktaş Divan Kurulu'nda Hasan Arat sürprizi: Toplantıda gerginlik yaşandı...

Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:55

Güncelleme: 12.04.2025 - 10:55

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısına katılım sağladı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve konuşma yapmayı planlayan Arat, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'na toplantıdan 15 dakika önce geldi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Arat'ın salona girmesi sonrası nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik yaşandı.

Hasan Arat'ın 'Utanmaz adam' dediği, Yamantürk'ün ise 'Utanmaz sensin' diyerek cevap verdiği duyuldu.

Diğer üyelerin araya girmesi sonrası tartışma sona erdi.

Arat'ın toplantıda açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.