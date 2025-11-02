CANLI YAYIN: Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 11. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı.
Hakem Ali Yılmaz'ın yönettiği maçta İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cengiz, Cerny, Toure.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.
Canlı | Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
22' GOL | Beşiktaş'ta Emirhan farkı ikiye çıkaran golü attı.
9' Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortayı Paulista uzaklaştırdı. Top kornere çıktı.
5' Sol kanattan Cerny'nin yaptığı ortaya iyi yükselen El-Bilal Toure bomboş pozisyonda kale önünde kafa vuruşunu yaptı. Top, Ederson'un bakışları arasında sol köşeden ağlarla buluştu.
5' GOL | Toure Beşiktaş'ı derbide öne geçiriyor.
1' Derbide ilk yarı başladı.