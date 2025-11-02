Fenerbahçe'den derbi öncesi açıklama: 'Oyuncuların ruh hali çok iyi'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, takımın atmosferi, hedefleri ve Beşiktaş ile oynayacakları derbi hakkında açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, camianın yeniden kenetlendiğini ve Kadıköy ruhunu geri getireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımızın da hep söylediği gibi Kadıköy cehennemi ruhunu tekrardan yaratacağız. O yüzden destek, tam destek."

"OYUNCULARIN RUH HALİ ÇOK İYİ"

Takımın derbi öncesi moral ve hazırlık durumunun çok iyi olduğunun altını çizen Torunoğulları:

"Oyuncuların ruh hali çok iyi, herkes hazır, takım tam. İnanıyoruz ki güzel bir sonuçla döneceğiz."