Fenerbahçe ArsaVev, Trabzonspor'u iki golle geçti!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, dakika 3'te penaltıdan Marta Cox ile dakika 90'da Flourish Sabastine kaydetti.
Sarı lacivertliler, Kadınlar Süper Ligi'nde 6'da 6 yaptı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe ArsaVev, 18 puana yükseldi. Trabzonspor, 12 puanda kaldı.
Kadınlar Süper Ligi'nin gelecek haftasında Fenerbahçe ArsaVev, Amed deplasmanına gidecek. Trabzonspor, Hakkarigücü'ne konuk olacak.