Fenerbahçe ArsaVev, Trabzonspor'u iki golle geçti!

2.11.2025 16:26:00
Cumhuriyet Spor
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev, sahasında Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, dakika 3'te penaltıdan Marta Cox ile dakika 90'da Flourish Sabastine kaydetti.

Sarı lacivertliler, Kadınlar Süper Ligi'nde 6'da 6 yaptı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ArsaVev, 18 puana yükseldi. Trabzonspor, 12 puanda kaldı.

Kadınlar Süper Ligi'nin gelecek haftasında Fenerbahçe ArsaVev, Amed deplasmanına gidecek. Trabzonspor, Hakkarigücü'ne konuk olacak.

