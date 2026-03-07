CANLI YAYIN: Beşiktaş - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 25. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi, saat 20.00'de başladı. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Galatasaray

20' Sol taraftan ceza sahasına giren Barış Alper dar açıdan şutunu çıkartamadı ve yerde kaldı. Devamında ceza sahası dışına açılan topu Sara, sert bir vuruş ile kaleye gönderdi. Ersin iki hamlede topun sahibi oldu.

19' Kristjan Asllani'nin orta alandan Oh'a doğru aktardığı topu Sanchez istediği dokunuşu yapamadı. Arkaya seken topa Abdülkerim, Oh'tan önce kademeye girdi.

18' Galatasaray'ın Sara ile sağ taraftan kullandığı korneri, Ersin tek yumrukla uzaklaştırdı.

15' KAÇTI! Olaitan'ın sağ kanattan ceza sahası çizgisi üzerinde ki Asllani'ye pasını aktardı. Asllani'nin sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

11' Barış Alper'in Osimhen'e aktarmayı çalıştığı topu, Agbadou kesti.

10' Sallai'nin Barış Alper Yılmaz'a doğru attığı pas, Barış için hızlı oldu.

6' Victor Osimhen, yaşanılan pozisyonun ardından hakeme itirazlarını sürdürdü. Hakem, Osimhen'e sarı kart çıkardı.

5' Gabriel Sara'nın Osimhen'e aktardığı ara pasta, Nijeryalı futbolcu sağ taraftan ceza sahasına girdi. Agbadou'yu da çalımlayan Osimhen, topu içeriye çeviremedi. Ersin Destanoğlu'na da faul yaptı.

4' Uğurcan Çakır'ın sağ tarafa doğru vurduğu uzun top, taca çıktı.

2' Galatasaray, sol taraftan Jakobs ile taç atışı kullandı. Pozisyonun devamında top Beşiktaş'ta kaldı.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.