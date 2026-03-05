Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 3 müjde!

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 3 müjde!

5.03.2026 21:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 3 müjde!

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da 3 isim takımla birlikte idman yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

3 İSİM TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçın ardından yapılan üç takımlı turnuvayla tamamlandığı aktarıldı.

Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin takımla çalıştığı bildirildi.

Galatasaray, 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #süper lig

İlgili Haberler

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek hakemi açıkladı.
Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin 11'ini netleştiriyor!
Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin 11'ini netleştiriyor! Trendyol Süper Lig'deki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Dev maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın ilk 11'ini netleştirmeye başladı.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 7 Mart'ta oynanacak derbi öncesinde dev maçın bilet fiyatları belli oldu.