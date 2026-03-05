Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 3 müjde!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
3 İSİM TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçın ardından yapılan üç takımlı turnuvayla tamamlandığı aktarıldı.
Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin takımla çalıştığı bildirildi.
Galatasaray, 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.