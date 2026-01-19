Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.01.2026 19:00:00
CANLI YAYIN: Beşiktaş - Kayserispor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 18. hafta mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.

MAÇ SAATLER KALA KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş, maça saatler kala Demir Ege'nin kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

