CANLI YAYIN: Beşiktaş - Trabzonspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Lig 24. haftası
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.
Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı FIFA kokartlı Daniel Stefanski oturacak.
Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş,35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.
Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.
Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
İŞTE11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza
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