CANLI YAYIN: Eyüpspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM 2024/2025 sezonu Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Eyüpspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM 2024/2025 sezonu Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 19:04

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor'la karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başladı. Hakem Emre Kargın'ın düdük çaldığı mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor.

11'LER

Eyüpspor: Berke, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Caner, Melih, Dorukhan, Halil, Emre, Ahmed Kutucu, Mame Thiam.

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Çağlar , Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Tadic, En-Nesyri.

CANLI ANLATIM | Eyüpspor 0-0 Fenerbahçe 

11' Ahmed Kutucu'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Djiku topu karşılayarak dışarı gönderdi. Eyüpspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

10' Dorukhan, orta sahada Fred'in müdahalesi ile yerde kaldı. Ardından Emre Kargın'ın faul kararı verdiğini düşünen Dorukhan topu eline aldı. Hakem Emre Kargın, Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

5' En Nesyri, orta alanda Melih'ten topu kazanıp. Ceza yayının gerilerinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti ancak top yandan dışarı gitti. Eyüpspor, kale vuruşu kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


Etiketler: #eyüpspor #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig

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