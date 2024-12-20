Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dybala için flaş Fenerbahçe iddiası!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:21

Güncelleme: 20.12.2024 - 17:40

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'yle ilgili Portekiz basınından çarpıcı bir iddia geldi.

O Jogo'da yer alan haberde Fenerbahçe yönetiminin, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için 3 önemli ismi radarına aldığı ifade edildi.

Bu isimlerden ilki Talisca. Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe'nin girişimde bulunduğu zaten biliniyor. Son gelişmeler transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediği yönünde.

Sarı-lacivertlilerin, Mourinho'ya hediye etmek istediği bir başka yıldızın ise Al Ahli'de forma giyen Firmino olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye yazılan son yıldız ise Paulo Dybala. Sarı-lacivertlilerin Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi Arjantinli yıldız için de girişimde bulunabileceği iddia edildi.

Bu iddia Jose Mourinho, Roma'dan ayrıldıktan sonra Paulo Dybala'nın yaptığı paylaşım örnek gösterilerek güçlendirildi.

"UMARIM YAKINDA TEKRAR GÖRÜŞÜRÜZ"

Dybala, Jose Mourinho için yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkür ederim... Sizinle çalışmak büyük bir zevkti. Tavsiyeniz ve bana söylediğiniz her kelime için teşekkür ederim. Size ve ekibinize başarılar diliyorum. Umarım yakında tekrar görüşürüz!" ifadelerini kullanmıştı.

Haberde 16 Ocak'ta yapılan bu paylaşımın üzerinden henüz 1 yıl geçmeden Dybala'nın "Umarım yakında tekrar görüşürüz!" dileğinin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.

GALATASARAY'IN DA HEDEFİNDE OLDUĞU BELİRTİLDİ

Öte yandan Galatasaray'ın da Paulo Dybala'ya olan ilgisinden bahsedildi ve sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı ciddi bir transfer hedefi olarak belirlediği aktarıldı.

Paulo Dybala bu sezon Roma'da 18 maçta 965 dakika süre aldı.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu söylenen diğer isim Firmino ise Al Ahli'de 2024-2025 sezonunda 19 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 1.206 dakika süre aldı ve 6 gol-3 asistlik skor katkısı yaptı.

Talisca ise bu sezon Al Nassr'da 19 maçta 1.393 dakika oynadı. 30 yaşındaki futbolcu 8 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.