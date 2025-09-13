CANLI YAYIN: Eyüpspor - Galatasaray CANLI ANLATIM 2025/26 sezonu Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başladı. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Çetin oturuyor. Karşılaşma, beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

11'LER

Eyüpspor: Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Sane, Icardi.

CANLI ANLATIM | Eyüpspor 0-0 Galatasaray

15' Eyüpspor etkili geldi. Uzun pasta topu karşılamaya çıkan Uğurcan'ın pası kısa kalınca Galatasaray kalesi boş kaldı. Ancak Eyüpsporlular topu kaleye gönderemedi.

11' Galatasaray, Eren Elmalı ile sol kanattan içeri girmeye devam ediyor. Bu kez de Eren'in ortaladığı top savunmadan döndü.

9' Galatasaray, İlkay Gündoğan ile gole yaklaştı. Savunmadan gelen uzun topu Eyüpspor savunması karşıladı, seken topa gelişine vuran İlkay'ın şutu yandan auta gitti.

5' Eren Elmalı'nın sol kanattan yerden çevirdiği topa Sane vurdu. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.