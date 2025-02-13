CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Anderlecht CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu

Yayınlanma: 13.02.2025 - 19:42

Güncelleme: 13.02.2025 - 20:19

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapacak.

Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak.

Sarı-lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Lucas Hey, Adryelson, Augustinsson, Degreef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez