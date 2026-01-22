CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa | CANLI ANLATIM: UEFA Avrupa Ligi 7. hafta

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlıyor.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka 20.45'te başladı. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetiyor. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapıyor. Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alıyor.

Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Asensio, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Duran, Kerem.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Sancho, Tielemans, Bogarde, Buendia, Rogers, Watkins.

Canlı | Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

25' Aston Villa'da Matty Cash sağ kanattan ortasını açtı, İsmail'in kafasından seken topa kale ağzında Jadon Sancho kafa vurdu ve topu ağlarımıza gönderdi.

25' GOL | Jadon Sancho, İngilizleri öne geçiren golü kaydetti.

15' Fenerbahçe'de Asensio sağ kanatta rakibinden şık sıyrıldı orta alana doğru topu taşıdı. Pasını savunma arkasına sarkan Kerem'e attı. Kerem topa yetişecekken, kaleci son anda açıldı ve topu uzaklaştırdı.

13' Orta alandaki ikili mücadelede Buendia, Nene'ye faul yaptı.

11' Temsilcimizde Fred kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti. Top kaleci Bizot'ta kaldı.

5' Aston Villa'da Morgan Rogers sağ çaprazdan ceza sahasına girdi şutunu çekmeden önce Oosterwolde kayarak yetişti ve topu kornere attı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.