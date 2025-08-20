CANLI YAYIN - Fenerbahçe 0-0 Benfica - CANLI ANLATIM - UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.08.2025 21:02:00
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'yı kendi evinde ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk ediyor.

Chobani Stadı'nda saat 22.00'de başlayan müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager oldu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Rios, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 0-0 BENFICA

1' Kadıköy'de ilk düdük geldi! Başarılar Fenerbahçe...

