CANLI YAYIN - Fenerbahçe 0-0 Benfica - CANLI ANLATIM - UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk ediyor.
Chobani Stadı'nda saat 22.00'de başlayan müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager oldu.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı.
Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.
Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Rios, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 0-0 BENFICA
1' Kadıköy'de ilk düdük geldi! Başarılar Fenerbahçe...