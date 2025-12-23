CANLI YAYIN: Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş | CANLI ANLATIM: Türkiye Kupası grup aşaması

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Dev derbinin hakemi Oğuzhan Çakır. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturuyor.
Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Devrim, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham.
Canlı | Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş
18' Fenerbahçe'de Szymanski sağ kanatta Emirhan'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Uzak köşeye yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.
8' Fenerbahçe orta alanda sırtı dönük topla buluşan Szymanski, Emirhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.
6' Beşiktaş'ta Devrim sol kanattan ortasını yaptı. Herkesi aşan top auta gitti.
4' Beşiktaş'ta Abraham ceza sahası içi sol çaprazdan şut açısı ararken İsmail Yüksek topa müdahale etti.
2' Beşiktaş maçın başında gole yaklaştı... Ceza sahası içinde Jurasek sağ kanattan çevrilen topa gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.
1' Derbide ilk yarı başladı.