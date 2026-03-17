CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Gaziantep FK CANLI ANLATIM - 2025-2026 sezonu Süper Lig 27. haftası

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 17 Mart Salı günü sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikada Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Cherif.

Gaziantep FK: Burak Bozan, Mujakic, Abena, Tayyip Talha, Perez, Yusuf, Gassama, Melih, Kozlowski, Maxim, Bayo.

Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.

14. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle Süper Lig'de 14. kez karşılaşacak.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 13 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibini 11 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 34 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.

6 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.

Bu futbolcular, yarın oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Ligdeki 26 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 33 puan toplayan Gaziantep FK, 9. sırada bulunuyor.

Bu maçlarda rakiplerine 35 gol atan kırmızı-siyahlılar, kalesinde 42 gole engel olamadı.