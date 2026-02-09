CANLI YAYIN: Fenerbahçe 1-0 Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM: Süper Lig 21. hafta mücadelesi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 19:06:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşıyor.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Eren Özyemişcioğlu oturuyor.

Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 22 puanı bulunan ve 11. sırada yer alan Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında sadece 1 puan çıkarabildi. 

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Kerem, Nene, Asensio, Talisca.

Gençlerbirliği: Ricardo, Zuzek, Goutas, Thalisson, Pedro, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Metehan, Göktan, Koita.

Canlı | Fenerbahçe 1-0 Gençlerbirliği

16' GOL | Talisca'nın penaltıdan attığı gol ile Fenerbahçe öne geçti.

15' PENALTI | Fenerbahçe VAR incelemesinin ardından ceza sahasına elle oynama sonucu penaltı kazanıyor.

13' Ceza sahası içerisinde Talisca'nın şutunda araya giren Gençlerbirliği futbolcusunun topun eline çarptığı yönünde Fenerbahçeli futbolcular itiraz ediyor.

7' Gençlerbirliği orta alanda yaptığı presle topu kaptı ancak etkili bir atak oluşmadan Fenerbahçe topu geri kazandı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

