Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyiyordu: Zenit, Jhon Duran'ı resmen açıkladı!

Rusya'nın Zenit takımı Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinden kiraladığı 22 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda 21 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştı.
Jhon Duran is a Zenit player!— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) February 9, 2026
The Colombian striker joins us on loan from Al-Nassr until the end of the 2025/26 season.
Welcome to Russia Jhon! pic.twitter.com/mrw9et22N0