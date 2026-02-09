Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyiyordu: Zenit, Jhon Duran'ı resmen açıkladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 14:48:00
Rusya Ligi ekiplerinden Zenit, Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

 Rusya'nın Zenit takımı Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinden kiraladığı 22 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda 21 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştı.

 

