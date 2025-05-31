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CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Konyaspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig'i 38. haftası

CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Konyaspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig'i 38. haftası

31.05.2025 15:35:00
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Haber Merkezi
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CANLI YAYIN: Fenerbahçe - Konyaspor CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig'i 38. haftası

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Ali Şansalan oturuyor. 

Ligde çıktığı 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli futbol takımı, topladığı 81 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligi ikinci tamamlayacak Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanarak sezonu 3 puanla kapatmayı hedefliyor.

Süper Lig'de averajla 10. sırada bulunan Konya temsilcisi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin 46 puanı bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Tümosan Konyaspor: Deniz, A.Üresin, Adil, Calusic, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Morten, Melih Bostan, Umut Nayir

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 0-1 KONYASPOR

4' GOL | Kaleci Deniz'in gönderdiği uzun topta ceza yayı gerisinde Umut Nayir, kafayla topu ceza sahasına hareketlenen Melih Bostan'a indirdi. Melih Bostan'ın sağ ayak içiyle gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi!

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