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Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' yürüyüşü

Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' yürüyüşü

31.05.2025 14:03:00
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Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' yürüyüşü

Fenerbahçe taraftarları ve kongre üyeleri, Şaşkınbakkal'dan Ülker Stadyumu'na bir yürüyüş düzenledi.

Sezonu kupasız bitiren ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

Eylül ayında kongreye gideceğini açıklayan ve teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alan başkan Ali Koç ve yönetimi taraftarı isyan ettirdi.

Fenerbahçe taraftarları ve kongre üyeleri, bugün Şaşkınbakkal'dan Ülker Stadyumu'na bir yürüyüş düzenledi.

Saat 13.00'te başlayan yürüyüşte sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetiminin en kısa sürede olağanüstü genel kurula gitmesini istedi.

Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp de düzenlenecek yürüyüşe katıldı.

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