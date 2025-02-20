CANLI YAYIN: Galatasaray - AZ Alkmaar CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu

Yayınlanma: 20.02.2025 - 19:37

Güncelleme: 20.02.2025 - 20:58

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlıyor.

RAMS Park'ta oynanan maç saat 20.45'te başladı. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanıyor.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetiyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstlendiği müsabakanın Video Yardımcı Hakem koltuğunda (VAR) Darren England oturuyor.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Koopmeiners, Mijnans, Poku, Lahdo, Parrott.

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 AZ Alkmaar

12' AZ Alkmaar'da zorunlu değişiklik: Zico Buurmeester, Sven Mijnans yerine oyunda.

8' Sol kanatta topla buluşan David Moeller Wolfe'nin topuna Barış Alper müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

6' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan etkili bir hücum geliştiren AZ Alkmaar'da Peer Koopmeiners'ın pasında sol çaprazda karşı karşıya kalan Sven Mijnans'ın şutunu Günay Güvenç kurtardı ve topu kornere çeldi!

5' Ernest Poku, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girerek sol ayağıyla şutu çekti, top dışarıya gitti.

4' Davinson Sanchez'in Barış Alper'e doğru attığı uzun pas isabetsiz. AZ Alkmaar kale vuruşu kullanacak.

2' Peer Koopmeiners'ın Mertens'e yaptığı hareket faul. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.