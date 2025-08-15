RAMS Park'ta aylar sonra 'Aşkın olayım' Galatasaray'dan Süper Lig'de 2'de 2...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 2-0 kazandı.

Galatarasaray'ın ilk golünü 10. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Fatih Karagümrük'te ise Marius Tresor Doh, 24. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarı, Sarı-Kırmızılılar'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 74. dakikada Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına gönderdi ve Galatasaray, 2-0 öne geçti.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise 281 gün sonra sahalara dönen Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılar'ı 3-0 öne geçiren golü attı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleden galip ayrılan taraf Galatasaray oldu.

LUCAS TORREIRA, 100 MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ise Süper Lig'de önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada ilk 11'de görev alan tecrübeli orta saha, ligdeki 100. maçına çıktı.

GALATASARAY'DAN 2'DE 2

Bu sonuçla birlikte ligde 2'de 2 yapan Galatasaray, puanını 6'ya yükseltti. İlk hafta oynaması gereken Başakşehir maçı ertelenen Fatih Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Göztepe'yi ağırlayacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | GALATASARAY 3-0 FATİH KARAGÜMRÜK

87' GOL | Galatasaray, Mauro Icardi'nin golü ile farkı üçe çıkarıyor. Daniel Johnson'dan topu kapan Lucas Torreira'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mauro Icardi, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ivo Grbic'in yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.



75' GOL | Galatasaray, Fatih Kurucuk'un kendi kalesine attığı golle maçta farkı ikiye çıkarıyor. Barış Alper Yılmaz 'ın ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında, topu uzaklaştırmak isteyen Fatih Kurucuk'un ters vuruşunda meşin yuvarlak Ivo Grbic'in yanından ağlarla buluşuyor.

70' Roland Sallai'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen'in dönerek yaptığı vuruşta Ivo Grbic topa hakim olmayı başarıyor.

67' Leroy Sane'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

60' Atakan Çankaya'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Tiago Çukur'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Günay Güvenç gole izin vermiyor.

47' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Jure Balkovec kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

42' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Daniel Johnson kafayla topu tekrar kornere gönderiyor. Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz istediği vuruşu yapamıyor. Pozisyonun devamında Abdülkerim Bardakcı'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kale önündeki Barış Alper Yılmaz'dan geri geliyor.

40' Gabriel Sara'nın ortasında topla buluşan Roland Sallai'nin gelişine yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

33' Gabriel Sara'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mario Lemina'nın yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

23' KIRMIZI KART | Fatih Karagümrük 10 kişi kalıyor! Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Marius Tresor Doh'un, Davinson Sanchez'e yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Marius Tresor Doh'u direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor.

12' Sağ kanattan kazanılan korneri Çağtay Kurukalıp kullanıyor. Pozisyonun devamında Marius Tresor Doh'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

10' GOL | Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golü ile maçta öne geçiyor. Defanstan atılan uzun pasla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, hızla ilerleyerek Marius Tresor Doh'u ekarte ediyor ve ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ivo Grbic'in yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.



3' Berkay Özcan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasın topla buluşan Ahmet Sivri'nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta Günay Güvenç topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.