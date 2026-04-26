CANLI YAYIN: Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 31. Hafta Mücadelesi

CANLI YAYIN: Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 31. Hafta Mücadelesi

26.04.2026 19:05:00
Cumhuriyet Spor
CANLI YAYIN: Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 31. Hafta Mücadelesi

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbiye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Talisca, Cherif.

DERBİ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ DERBİ

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.

İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu müsabakada da cezalandırılması durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

