Süper Lig'de sezonun maçı: İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde öne çıkanlar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

İKİ TAKIM, BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAK

Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.

İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

ASENSIO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

OSIMHEN FORMA GİYECEK

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

TEK EKSİK EDSON ALVAREZ

Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, derbide de cezalandırılması durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

MİLLİ ARADAN İYİ DÖNMEDİ

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın milli aradan sonra ligde çıktığı 4. maç deplasmandaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakası oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, 5. resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile sahasında yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

Bu sezon çıktığı 30 mücadelede 69 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 57 golle Trabzonspor takip ediyor.

Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (30) takip etti.

LİGDE SON 33 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.