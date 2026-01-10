CANLI YAYIN: Galatasaray - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Turkcell Süper Kupa Finali

Turkcell Süper Kupa final maçında İstanbul'da Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat oynanacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

Dev derbinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak.

11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

GALATASARAY, TRABZONSPOR'U YENEREK GELDİ

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da oynama hakkı elde etti. Galatasaray, bu sezon yenilenen formatıyla ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.

FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR ENGELİNİ AŞTI

Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 2. sırada tamamlayarak lig 3.'sü Samsunspor ile yarı finalde karşılaşan sarı-lacivertliler, Adana'da oynanan müsabakada rakibini Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi olmayı başardı.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, derbide forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, derbide takımlarının yanında olamayacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Bu isimlerin yanı sıra milli takımda bulunan Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.