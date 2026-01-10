Süper Kupa finalinde dev derbi heyecanı: Gözler yıldız golcülerde!

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev finale için satışa çıkan tüm biletler tükenirken derbi için geri sayım başladı.

Turcekll Süper Kupa'da şampiyon bu akşam belli olacak. Galatasaray ie Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde karşı karşıya gelecek. Süper Kupa'da final, 18.45'te başlayacak ve derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşamki maçla birlikte 405. kez rakip olacak. İki takım, Süper Kupa'da ise 5. kez karşı karşıya gelecek.

Önceki sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da oynama hakkı elde etti. Galatasaray, bu sezon yenilenen formatıyla ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.

Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 2. sırada tamamlayarak lig 3.'sü Samsunspor ile yarı finalde karşılaşan sarı-lacivertliler, Adana'da oynanan müsabakada rakibini Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi olmayı başardı.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, derbide forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, derbide takımlarının yanında olamayacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Bu isimlerin yanı sıra milli takımda bulunan Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

NENE KADROYA ALINDI

Öte yandan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, Mali'nin Afrika Kupası'na veda etmesi sonrası özel uçak organize ederek Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi.

23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alındı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un maçta kadroda yer alması bekleniyor. İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir. Fransız futbolcuyla ilgili karar maç saatinde verilecek.

İLK YARIDAKİ DERBİ 1-1 BİTTİ

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 sona erdi. Süper Lig'in 14. haftasında Chobani Stadı'nda yapılan müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüne engel olamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

GALATASARAY'DA HEDEF 8. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2006'dan bu yana "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazandı. Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım ünvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" adıyla 33 kez düzenlenen organizasyonda da 10 kez mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE, EN SON 2014'TE KAZANDI

2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı. Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.

1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde 7 kez rakiplerine kaybetti.

OKAN BURUK'UN 18. DERBİSİ

Galatasaray-Fenerbahçe maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 18. derbiye çıkacak. Galatasaray'ın başında olduğu süreçte 52 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 17 resmi müsabakada 9 galibiyet, 4'er beraber ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 17 karşılaşmada 25 kez rakip ağları sarsarken 18 golü kalesinde gördü. Galatasaray'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'ye karşı 7 Trendyol Süper Lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan Buruk, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten), kalesinde sadece 4 gol gördü.

GÖZLER YILDIZ GOLCÜLERDE

Turkcell Süper Kupa final maçında gözler yıldız golcülerde olacak. Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da toplam 25 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 52 kez gol sevinci yaşayan "Cimbom", 12 farklı futbolcudan skor katkısı aldı.

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydiği için derbide takımdaki yerini alamayacan Victor Osimhen, kaydettiği 12 golle takımının en golcü futbolcusu olarak ön plana çıktı. Osimhen'i 10 golle uzun süreli sakatlığını atlatan Mauro Icardi izledi. Leroy Sane ve Yunus Akgün altışar, Barış Alper Yılmaz 5, Eren Elmalı 4, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan ikişer, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de birer golle takımlarına katkı verdi.

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da toplam 29 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 57 kez fileleri havalandırdığı söz konusu maçlarda 14 futbolcudan skor katkısı aldı. Sakatlığı nedeniyle Süper Kupa finalinde forma giyemeyecek Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, 14 golle takımının en skorer futbolcusu oldu. Talisca'yı 9 golle Marco Asensio, 8 golle Yusuf En-Nesyri, 6 golle Kerem Aktürkoğlu izledi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un performansı derbide sonucu belirleyecek. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 10 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıkan milli file bekçisi, söz konusu karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapatırken 16 gole engel olamadı. Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 11 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Süper Kupa karşılaşmasında sahada eldiven giydi. Söz konusu karşılaşmalarda 14 kez topu filelerinden çıkaran Brezilyalı kaleci, 9 maçta kalesini gole kapattı.

ICARDI REKORA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, 2 kez daha rakip fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olacak.

DERBİDE KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlara sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor. Rekabetteki son 66 maçta Fenerbahçeli futbolculara 27, Galatasaraylı oyunculara 23 kırmızı kart gösterildi. İki takım arasındaki son derbide 7 sarı kart çıktı.