CANLI YAYIN: Galatasaray 1-0 Göztepe CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Sezonu Trendyol Süper Lig'in 18. haftası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapıyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.
Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen
Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo
CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Göztepe
17' Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen David Tijanic için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
10' GOOLL!! Galatasaray Victor Osimhen'in penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen sol tarafa doğru yaptığı vuruşta topu ağlara gönderiyor.
9' PENALTI! Galatasaray penaltı kazanıyor. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği pozisyonda arka direkte hava topu mücadelesinde Djalma Silva'nın koluyla Kaan Ayhan'ın yüzüne temas etmesi sonrası Alper Akarsu penaltı noktasını gösteriyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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