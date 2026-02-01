CANLI YAYIN: Galatasaray - Kayserispor CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 20. hafta mücadelesi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.02.2026 18:55:00
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmada TFF VAR merkezinde ise hakem Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang, Osimhen.

Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha.

