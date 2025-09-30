CANLI YAYIN - Galatasaray - Liverpool - CANLI ANLATIM - UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 sezonu 2.haftası

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 21:08:00
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlıyor.

RAMS Park'ta oynanan maç, saat 22.00'de başladı. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalıyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstleniyor.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanıyor.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Liverpool

45' Ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında Ryan Gravenberch, topla birlikte ilerleyen Victor Osimhen'e müdahalede bulununca Clement Turpin tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

36' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Mario Lemina, topla birlikte ilerleyen Curtis Jones'a müdahalede bulununca Clement Turpin tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

32' Dominik Szoboszlai'nin ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Milos Kerkez'in yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

32' Ceza alanında topla buluşan Florian Wirtz'in yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başarıyor.

30' Pozisyonun devamında Davinson Sanchez'in penaltı noktası yakınından yaptığı röveşata vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

25' Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Victor Osimhen'in ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

16' GOOOOOLL!!! Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen, yaptığı vuruşla kaleci Alisson Becker'in solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

15' Galatasaray penaltı kazanıyor! Dominik Szoboszlai'nin, Barış Alper Yılmaz'a ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösteriyor.

2' Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza alanında sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Alisson Becker topu kornere göndermeyi başarıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.

